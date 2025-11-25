去年6月、大分県日田市内の商業施設で、84歳の女性が殺害された事件の裁判員裁判が始まり、被告の男は「やっていません」と起訴内容を否認しました。 【写真を見る】商業施設殺人事件被告が起訴内容を否認「私はやっていません」大分・日田市 殺人と銃刀法違反の罪で起訴されているのは、日田市の無職・白土正博被告（57）です。 起訴状によりますと、白土被告は去年6月10日、イオン日田店の店内で殺意をもって日野初美さん