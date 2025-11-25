クリスマスまであと1か月です。広島市内にクリスマス仕様にラッピングされたタクシーが登場しました。「オープン！」「お～！」クリスマス仕様にラッピングされた「サンタタクシー」です。25年目を迎えた風物詩で、今年はゲームの世界をモチーフにデザインしました。変わりゆく広島の街で日常の小さな冒険を楽しんでほしいという思いが込められています。出発式に参加した地元の園児たちには