日中関係が冷え込む中、高市首相は25日、トランプ大統領と電話会談し、緊密な日米関係を強調しました。前日には中国の習近平国家主席がトランプ大統領と電話会談。トランプ大統領は、日中関係にどのような影響を与えるのでしょうか。■日中関係、アニメにも影響中国・北京で店の前にできていた長蛇の列。その店は、日本の大人気アニメ「鬼滅の刃」のグッズが並ぶ店。店の前では、ランダムに入っている商品の交換会も行われました。