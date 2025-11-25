集めることが目的だったのでしょうか…。橋の名前を刻んだ「銘板」の盗みを繰り返したなどとして、警察は８７歳の男を逮捕・送検し捜査を終結したと発表しました。窃盗の疑いがもたれているのは滋賀県長浜市に住む無職の８７歳です。警察によりますと、男は２０２１年から今年秋ごろにかけて、米原市などで、橋の名前や竣工日などを刻んだ金属製の銘板を盗んだ疑いがもたれています。「銘板をはがしている」といった目撃通報をきっ