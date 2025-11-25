【ニューヨーク＝小林泰裕】米アマゾン・ドット・コムは２４日、米政府機関向けのＡＩ（人工知能）インフラ整備のため、最大５００億ドル（約７・８兆円）を投資すると発表した。２０２６年から原子力発電所１・３基分に相当する規模のデータセンターを整備する。ＡＩインフラの整備と合わせ、クラウドを通じて最新のＡＩサービスを米政府機関に提供する。衛星画像の分析など最長で数か月かかっていた作業を数時間で処理できる