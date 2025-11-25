創立５周年を迎えた芸能事務所・ＡｐｏｌｌｏＢａｙが２４日、千葉県・松戸森のホール２１でファン感謝イベントを開催した。青山なぎさ、荒井瑠里、石川翔、内田将綺、株元英彰、鈴原希実、伊達さゆり、月音こな、後本萌葉、堀内まり菜が出演。各自のパフォーマンスや、２００２年生まれの伊達、鈴原、後本による一夜限りのアイドルグループ「ジェネメイト」のお披露目、身体を張ったバラエティコーナーなどが展開された。