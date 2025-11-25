今、人間の言葉を理解する“天才犬”が注目を浴びています。世界で確認されているたった47頭のうち、6歳のボーダーコリー・ハービーくんを取材しました。ハービーくんの特技はフライングディスクだけでなく、人間の言葉を正確に理解できるんです。ハービーくんに、たくさんのぬいぐるみの中から「スイカを探してほしい！」とお願いすると、ちゃんとスイカを持ってきました。さらに、キリンのぬいぐるみを探すようお願いすると、今