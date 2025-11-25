秋田朝日放送 ７月に女性の胸などを刃物で突き刺して殺害しようとしたとして秋田県鹿角市の４２歳の男が殺人未遂の罪で起訴されました。 起訴状などによりますと、鹿角市の無職畠山智行被告（４２）は７月２４日、鹿角市八幡平の住宅でこの家に住む６０代の女性の胸などを刃物で突き刺して殺害しようとした殺人未遂の罪に問われています。 秋田地検は、畠山被告について刑事責任能力が問えるかを判断する鑑定留置を８月１