安田大サーカスのクロちゃん（48）が25日までに、自身のブログを更新。彼女ができたと報告していたが、うそだったと告白した。クロちゃんは「彼女出来たってSNSで嘘ついただけなのに。テレビ、ラジオ、雑誌からたくさん問い合わせが会社にきたてマネージャーにめっちゃ怒られたの、なんなのぉー」とぼやいた。「クロちゃんは、まだ誰のものでもありません!!」と宣言した。クロちゃんは19日に自身のSNSで「彼女が出来たしん!遠距離