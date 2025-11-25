湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州の土店子村の分散型太陽光発電所。（２０２４年３月２８日撮影、巴東＝新華社配信／楊志英）【新華社北京11月25日】中国共産党は10月、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」策定に関する党中央委員会の提案を採択した。「提案」に盛り込まれたキーワードについて解説する。第14回は「分散型エネルギー」。▽「提案」の原文