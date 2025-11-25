２５日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された、「神舟２２号」と宇宙ステーションのドッキングのシミュレーション映像。（北京＝新華社記者／王春濤）【新華社酒泉11月25日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は、宇宙船「神舟22号」が軌道投入後、宇宙ステーションとのドッキングに向けた準備を終え、25日午後3時50分（日本時間同午前4時50分）にコアモジュール「天和」の前方ポートにドッキングしたと発表した。同