山口ふるさと大使を務めるタレントの村重杏奈が２４日、地元の山口・ＪＲ新山口駅で行われた「ウインズ小郡開設２０周年記念ＳＬやまぐち号コラボレーションイベント」に出席した。「ＳＬやまぐち号」の出発式では、村重は「（ＳＬの）迫力がすごいですね。こんなに大きいんだ」と驚きの声。自身の合図とともに汽笛を鳴らし、ゆっくりと発車する姿に「乗っている方が皆さん楽しそうだったので、村重も乗りたかったです」と話