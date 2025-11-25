女優の上戸彩が２５日、東京・芝公園の増上寺で日本語吹き替え声優を務めたアニメ映画「ズートピア２」（ジャレド・ブッシュ監督、バイロン・ハワード監督、１２月５日公開）の大ヒット祈願イベントに出席した。動物たちが人間のように暮らす楽園の物語「ズートピア」（２０１６年）の９年ぶりとなる続編。上戸は「『２』は全てにおいてパワーアップしています。どこか人間社会に通じる、深いストーリーで大人も楽しめる。年末