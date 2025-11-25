秋田朝日放送 秋田の高校球児たちが野球界を盛り上げようと奮闘しています。秋田県美郷町の六郷高校の野球部員たちが地元の小学生を対象にした野球教室を開きました。野球人口の拡大を目指すとともに、生徒たち自身の成長にもつなげていこうという取り組みを取材しました。 ※動画ニュース配信でご覧ください