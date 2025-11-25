検査薬メーカー・富士レビオは２５日、アルツハイマー病の診断を補助する血液の検査キットについて、厚生労働省に製造販売の承認を申請したと発表した。従来の検査より患者の負担が軽減され、早期診断に結びつくことが期待される。アルツハイマー病は「アミロイドβ（ベータ）」や「タウ」と呼ばれる異常なたんぱく質が脳内に蓄積して神経細胞が傷つき、認知機能が低下すると考えられている。検査キットは血漿（けっしょう）中