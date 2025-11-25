25日午後6時ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する地震がありました。気象庁は会見を開き、今後1週間程度は同程度か、さらに大きな揺れに注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、午後6時1分ごろに発生した地震では、熊本県産山村で震度5強、阿蘇市と大分県竹田市で震度5弱を観測したほか、九州から近畿地方にかけての広い範囲で震度1以上の揺れを観測しています。震源は熊本県阿蘇地方、地震の規模を示すマグニチュード