秋田朝日放送 秋田市の沼谷純市長は２５日の記者会見で、大森山動物園で起きたクマの脱走について、展示場のカギのかけ忘れが原因だったとして陳謝しました。動物園の営業はあす２６日から再開する予定です。 【秋田市・沼谷市長】 「作業用あるいはクマの搬入用のこういった所のカギのかけ忘れということで、設備や檻の老朽化や不具合ではなく管理側のヒューマンエラー。市民の皆様にお詫び申し上げたいと思