震度5強を観測した熊本県では「ここ数年で一番大きな揺れだった」と突然の地震に住民らから不安の声が上がった。200人ほどが宿泊中だった産山村のホテルでは、揺れが夕食の時間帯と重なり、レストラン内でグラスや瓶が割れて一時騒然となった。このホテルの従業員は「10秒ほど強い揺れが続いた。宿泊客にけが人はいないが、海外のお客さまも多く、とまどっている様子だ」と話した。産山村の別の旅館従業員によると、緊急地震速