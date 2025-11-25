大分県大分市佐賀関で起きた大規模火災は25日、発生から1週間となりました。いまだ鎮火には至っていませんが、国は被害が拡大した要因に強風の影響があるとして今回の火災は「自然災害」であると認めました。これを受けて県は被災者生活再建支援法の適用を決めました。 知事が視察 これにより、被災者は1世帯あたり全壊の場合は100万円、大規模半壊は50万円を受け取ることができます。さらに、住宅を建設したり購