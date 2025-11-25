四川博物院が飲食サービスの提供を始めたのは2024年末でした。それ以来、生活体験センター内に設置されたレストランは博物院の「名物風景」になりました。昼食時になると、大混雑です。川北涼粉（春雨に似た食材を使った四川省北部風味の料理）、麻婆豆腐、トマト風味肉団子など60種類以上の小鉢料理が整然と陳列されており、わずか3元（約65円）から高くても12元（約265円）の手頃な価格で提供されています。中国の若者の間では、