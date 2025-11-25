山口県内の大学内で女性の靴に体液をかけた疑いで宇部警察署は山口市に住む33歳の大学職員の男を逮捕しました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは山口市に住む33歳の大学職員の男です。警察によりますと男は2025年8月1日ごろから4日ごろにかけて、県内の大学内で20代の女性の靴に体液をかけた疑いがもたれています。警察は被害関係者からの届け出を受け捜査を行い、25日午後、男を逮捕しました。調べに対し男は「私がしたことに間違