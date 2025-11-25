九州国際大付高の野球部員を指導するイチローさん＝25日、福岡県宮若市米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチローさん（52）＝本名鈴木一朗＝が25日、福岡県宮若市の光陵グリーンスタジアムの室内練習場で、九州国際大付高の野球部を指導した。明治神宮大会を制した強豪校に走り方など細部まで伝え「すごく個性があって面白いチーム。断トツに結果を残して」と来春の選抜大会へエールを送った。2日連続の指導で、24日は北