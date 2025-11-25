パナソニックホールディングス傘下のパナソニックエナジーは25日、米IT大手アマゾン・コム傘下で自動運転タクシー「ロボタクシー」を手がける「ズークス」にリチウムイオン電池を供給すると発表した。2026年から最新の円筒形電池を納める。エナジー社は、電気自動車（EV）の米大手テスラ以外の供給先の開拓を進めている。ズークスには日本国内で生産した電池を供給し、将来的には米中西部カンザス州で生産した電池に切り替える