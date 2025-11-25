カープの選手たちが小学校で特別授業です。子どもたちと触れ合い、野球の楽しさを伝えました。.■末包昇大選手「まずはボールをしっかり見ること。ボールを見て力強く振る。」広島市西区の庚午小学校を訪れたのは、カープの末包選手や島内投手、森浦投手など5人の選手たちです。トップアスリートと触れ合う広島市の事業の一環として、子どもたちと交流しました。子どもたちを相手に本気の走りを見せ