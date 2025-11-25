中国文化や日中友好の歴史を知ってもらおうと、かながわ日中友好フェスタが１２月６日、横浜市技能文化会館（同市中区）で開かれる。神奈川県日本中国友好協会の主催で入場無料。同フェスタは日中平和友好条約締結４５周年を記念し、２０２３年に始まった。３回目を迎える今回は、県内で日中友好活動に取り組む３０団体が参加。中国の伝統芸能「京劇」「変面」が披露されるほか、中国茶の体験や紹興酒の販売などが行われる。