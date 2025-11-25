サンコーは、火を使わない卓上燻製器「グルメスモークセレクション」を2025年11月17日に発売しました。実売価格は5480円（税込）。 「グルメスモークセレクション」 記事のポイント 火を使わず手軽に燻製が楽しめる卓上燻製器。チーズやナッツなどを燻製すれば、香り高いおつまみが作れます。6種類のスモークチップが付属するので、好みのチップで燻製可能。市販のチップも使用できます。 本製品は、火を使わずに、