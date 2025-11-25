映画「好きだった君へ」シリーズで知られるノア・センティネオが、アニメ『機動戦士ガンダム』の実写映画出演に向けて交渉に入っていることが明らかになった。ノアは実写版『ストリートファイター』のケン役や、リプート版『ランボー』で若きランボー役なども演じている。実現すれば、すでに出演が伝えられているシドニー・スウィーニーと共演することになる。 【写真】