◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２５日、美浦トレセン２３年のエリザベス女王杯を制したブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）が初めての２４００メートルに挑む。前走の天皇賞・秋は直線で前が開かずに１０着。宮田調教師は「前走は胸を張れる状態だったので結果だけが残念でしたが、前が詰まってしまうのも競馬。あれだけ脚を余して