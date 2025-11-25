バスケタレントとして活躍する「すみぽん」こと、高倉菫（たかくら・すみれ＝24）が18日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】海辺でちゃぷちゃぷ！「モチモチなすみぽん」がマジ最高！ 4種類の衣装に身を包み、無邪気な笑顔と随所に見せるあでやかさが印象的な6ページを披露。インタビューでは、グラビア活動を始めたきっかけと自身の作品でお気に入りのものについて語っている。