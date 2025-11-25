【新華社北京11月25日】中国の写真愛好家が21日、北京の建国門立体交差橋から、古観象台の天文観測装置の輪の中で太陽が「止まって」見える光景を撮影した。地表付近の大気による屈折で、地平線近くの太陽が実際より高く見えることから生じる現象で、中国語では「懸日」と呼ばれる。（郭連友）