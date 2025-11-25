24日、東京・足立区の路上で盗難車が歩行者をはね11人が死傷したひき逃げ事件で車を盗んだとして逮捕された男が、「神奈川県の山の方に行きたかった」と供述していることがわかりました。この事件は24日午後、足立区の歩道や路上で盗難車が歩行者を次々とはね、運転手の男が逃走したもので、杉本研二さんと、フィリピン国籍のテスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさんの2人が死亡するなど、あわせて11人が死傷しています。こ