東京・足立区で乗用車が歩行者をはね、11人が死傷したひき逃げ事件で、警視庁は死亡した80代男性と20代女性の身元を発表しました。【写真を見る】【速報】東京・足立区の盗難車死亡ひき逃げ事件11人死傷のうち死亡した男女の身元を発表80代の男性と20代フィリピン国籍の女性警視庁この事件はきのう、東京・足立区の国道で乗用車が歩行者をはね、運転していた男が現場から逃走したものです。男女11人が搬送され、このうち80代