トヨタ自動車は２５日、商用バン「プロボックス」の安全機能を拡充した改良モデルを発売した。乗用車にも搭載されている最新技術を用いた装備を導入し、商用車分野でも交通事故低減の取り組みを進める。車や歩行者との衝突を回避するために自動でブレーキが作動する「プリクラッシュセーフティ」の検知対象に、昼間時間帯に走行するバイクを追加した。さらに駐車場などでアクセルとブレーキを踏み間違えた際、進行方向の障害物