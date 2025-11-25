元ＡＫＢ４８の板野友美（３４）が２５日、「ベビちん」と呼ぶ娘が４歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、「４歳からは横顔の顔出しも封印します」と宣言した。夫でヤクルト・高橋奎二投手（２８）と、バースデーケーキを前にした写真をアップ。娘の４歳の誕生日をお祝いしたことを報告した。二人は２０２１年１月に結婚。同年１０月に第１子長女誕生を発表していた。板野は「２歳の誕生日の際に正面の顔出しを封印し