ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がテレビ朝日「報道ステーション」のインタビューに応じた様子が２０日の同番組内で放送された。メジャー挑戦１年目だった佐々木朗希投手（２４）が序盤、マウンド上で涙をにじませたことなどについても語った。フリーアナウンサーのヒロド歩美とのインタビュー。ヒロドが「３月末ごろだったでしょうか、『ロウキは泣いていた』とおっしゃってましたが？」と切り出すと、ロバーツ監督は「あれ