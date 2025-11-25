新潟市で25日、普通乗用車が歩行者をはねる事故がありました。この事故で89歳の女性が救急搬送されましたが意識不明の重体となっています。事故があったのは新潟市西区上新栄町4丁目の市道です。警察などによりますと25日午後3時過ぎ、88歳の男性が運転する普通乗用車が市道を歩いていた89歳の女性をはねました。目撃者から消防に「80代の女性がはねられました」と通報があったということです。現場は“産業道路”と呼ばれる片側一