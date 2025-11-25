よしあきさんが、よしミチのYouTubeチャンネルに『【メガ割】よしミチ的おすすめ購入品紹介』の動画を投稿。様々な購入アイテムを教えてくれました！中には美容にまつわるアイテムも。【関連記事】千賀健永「スーッと浸透」“爆推し”レチノール美容液を紹介■香水動画内に登場したのはこちら！SENNOK/パフューム 10ml ソープクリーンソープ 3,200円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見るSENNOK(@sennok_bathhouse)がシェアし