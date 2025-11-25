コメの販売価格が高騰する中、県やJA、生産者などが集まり来年のコメの生産目標を決定しました。ことしの目標と同じ56万2000トンとしています。11月25日に開かれた協議会には県やJA、生産者、集荷業者の代表が集まりました。そのなかで示されたのが来年のコメの生産目標です。国の示した需要量や来年6月の在庫量の推計などから県内の生産目標をことしの目標と同じ56万2000トンとしています。去年、コメ不足により価格が上がったこ