ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が２５日、都内で行われた「ＶＯＧＵＥＴＨＥＯＮＥＳＴＯＷＡＴＣＨ」授賞記者会見に出席し、ラウールとの“即席漫才”で沸かせた。ファッション誌「ＶＯＧＵＥＪＡＰＡＮ」が、この一年を彩った才能あふれる表現者やニューカマーをたたえる賞。今年はどんな一年だったかを聞かれたラウールは、なぜか目黒が出演予定の映画の話をスタート。「今はですね、放送中のドラマ『ロイヤルファミリ