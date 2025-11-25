◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦〇同級２位・井上拓真（判定）同級１位・那須川天心●（２４日、トヨタアリーナ東京）大橋ジムの大橋秀行会長（６０）が２５日、横浜市の同ジムでＷＢＣ世界バンタム級新王者となった井上拓真（２９）＝大橋＝の一夜明け会見に出席。拓真に判定負けした那須川天心（２７）＝帝拳＝について「世界チャンピオンにはいずれなると思う」と太鼓判を