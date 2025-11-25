地方競馬の女性騎手9人で争われる「レディスジョッキーズシリーズ（LJS）ザ・ファイナル」名古屋ラウンドが25日、名古屋競馬場で行われた。ダート1400メートルの第1戦6Rは深沢杏花（24＝笠松）騎乗の3番人気ベアショット（牝3＝坂口義、父ダノンバラード）がゴール前で外から差し切り1着。第2戦8Rは、14日に行われた笠松ラウンドの勝者で地元・愛知の小笠原羚（おがさはら・れい）騎乗の4番人気ミキノオーボエ（牝3＝井上哲