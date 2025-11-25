24日、東京・足立区の路上で盗難車が歩行者をはね、11人が死傷したひき逃げ事件。捜査関係者への取材で、車は最初の事故現場の400メートルほど前からパトカーに追跡されていたことが新たにわかりました。■事件の約2時間前“逮捕男”映像を入手25日、現場には花が手向けられていました。東京・足立区で盗難車がおよそ290メートルを“暴走”、80代の男性が死亡するなど11人が死傷したひき逃げ事件。捜査関係者によりますと、心肺停