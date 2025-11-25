気象庁によりますと、25日午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方で震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。社会部災害担当・中濱弘道デスクが解説します。※詳しくは動画をご覧ください（11月25日放送『news every.』より）