長崎市高島地区の団体が海の資源を活用した活動で表彰を受けました。 市長を表敬訪問し、取り組み内容を報告しました。 鈴木長崎市長を表敬訪問したのは、高島地区の活性化などを目的に活動する「やったろうde高島」です。 10月、都市と農山漁村の交流拡大に取り組む団体が表彰される「オーライ！ニッポン大賞」で審査委員会長賞を受賞しました。 （やったろうde高島 小村 秀蔵 事務局長） 「入場料を取れる