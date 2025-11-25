鳥取・境港市でカメラが捉えたのは、徐々に近づいてくる逆走車。パッシングして逆走していることを知らせますが、そのまま走り去っていきました。目撃者：さすがに…ビビりましたよね。もし右側を走ってたら正面衝突。お互いボンッと正面からぶつかれば結構な事故という感じですよね。運転していたのは高齢の女性のようだったといいます。さらに、この数日後にも男性が遭遇したのは、中央分離帯を挟んで反対車線を走行する逆走車で