２２日深夜のテレビ東京「ゴッドタン」は、人気企画「お笑いを存分に語れるバー」が放送された。Ｒ−１最年少王者の友田オレが出演。ダウ９００００・蓮見翔と学生時代からの知り合いだと紹介されると「知り合いというか…なんて言うんですかね」と言いよどみ「僕が学生時代にお付き合いしていた人が僕の前に蓮見さんと付き合っていた」とぶっちゃけ、スタジオは騒然となった。続けて「僕がお付き合いを始めた頃に、まだ彼女