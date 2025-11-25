マツダ防府工場で生産された車の輸出を支える船の見学会が24日、行われました。停泊する大きな船。全長約200m、高さ38m。一度におよそ6900台の車を運搬することができます。自動車専用船の見学会は防府市に工場を置くマツダが自動車産業に興味と親しみを感じてもらおうと開いたもので県の内外からおよそ60人が参加しました。積み込まれるのは防府工場で生産された800台の車。スピーディーに積み込まれていきますが、車