25日もクマの出没が相次ぎ、秋田市では住宅の庭にクマが侵入。4時間居座った末、緊急銃猟で捕獲された。一方、北海道・苫前町では、体長1.9メートルの巨大なクマが箱ワナに捕獲された。11日から12日に箱ワナをひっくり返す姿がカメラに捉えられた体重400?級のクマと同一個体の可能性があるという。秋田市では住宅にクマが4時間居座り…緊急銃猟警察車両が、次々と集まり…。中には、盾を持つ市役所職員の姿も…。クマの目撃が相次