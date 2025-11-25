国民民主党は25日、自動車取得時にかかる「環境性能割」などの関連諸税を廃止する独自の減税法案を国会に提出した。「環境性能割」廃止に加え、自動車重量税について、本則分に上乗せされている暫定税率と、取得してから13年を超えた自動車の税率を高くする「重課」も廃止することなどを盛り込んでいる。法案提出後、浜口政調会長は「自動車ユーザーは、消費税だけではなく環境性能割も同時に負担していて、二重課税だという指摘も