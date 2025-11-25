セサミストリートマーケットでは、11月28日“火星の日”に合わせて「MARS COLLECTION」を発売。宇宙や火星をモチーフにしたアイテムが、ぬいぐるみコスチュームやトラックジャケット、バッグ、ヘアクリップなど多彩に登場します。地球を学ぶ火星人イップイップや宇宙を楽しむエルモたちと一緒に、遊び心あふれるデザインで日常を彩るチャンスです♡オンラインでも購入可能で、宇宙気分をおうちでも楽